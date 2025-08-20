日々危険な現場に立ち向かう全国の消防士たち。火災現場での救助技術を競う全国大会が今月末、兵庫県で開かれます。大会へ向け訓練を重ねてきた石川代表の消防士たちが、その成果を披露しました。 狭い通路を、勢いよく駆け抜けていく救助隊員。ことしは、金沢市消防局から8人の隊員が石川県や地区の代表となり20日、本番さながらの訓練を披露しました。スピードだけではなく、救助の正確性なども重要となる全国大会。