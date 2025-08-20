こちらは、NASA＝アメリカ航空宇宙局の小惑星探査ミッション「Psyche（サイキ）」の探査機に搭載されているマルチスペクトルイメージャーで2025年7月23日に取得された画像です。画像の中央でひときわ明るく輝く光点は、私たちが住む地球。画像取得時点ではPsyche探査機から約2億9000万km離れていました。そのすぐ上にある小さな光点は月で、周囲ではおひつじ座の星々が輝いています。【▲ NASAの小惑星探査機「Psyche」のマルチス