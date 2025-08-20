michi.が自身の誕生日直前の8月16日、東京・赤羽ReNY alphaにてワンマンライヴ＜A Midsummer Night Reign＞を開催した。同会場での前回ワンマン＜Dance in the rabbit hole＞で新曲を2曲披露し、新章をスタートさせたmichi.だが、さらなるサプライズと新たな報告が待っていたのが、この日のステージだった。フロアがハンドクラップで開演を待ちわびる中、ステージの幕が開き、サポートを務める菅大助(G)、古谷圭介(B)、竹村忠臣(Dr