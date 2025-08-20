アメリカのトランプ大統領は、ウクライナへの「安全の保証」をめぐり、ウクライナの国境防衛のために、現地にアメリカ軍の地上部隊を派遣することはないとの考えを明らかにしました。19日、「FOXニュース」の番組に電話で出演したトランプ大統領は、ウクライナへの「安全の保証」について、フランス、ドイツ、イギリスの国名を挙げて、次のように話しました。アメリカトランプ大統領「安全保障の問題では、彼ら（欧州の首脳ら）