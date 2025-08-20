松本人志さん吉本興業は20日、お笑いコンビ「ダウンタウン」による有料インターネット動画配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11月1日から始めると発表した。週刊誌で女性への性的行為強要疑惑が報じられた影響で活動休止中の松本人志さん（61）が出演する見通し。同チャンネルはサブスクリプション（定額利用）で、動画配信のほか、利用者が参加できる機能もあるという。サービスの正式名称や料金など詳しい