学生時代に起業 仕事にのめり込む ─大池さんはAIのセールス＆マーケティングを手掛けるAI Swordでの仕事を手掛けているわけですが、これまでの歩みを聞かせて下さい。 大池大学在学中の23歳の時に学生起業したのが最初です。当時はサイバーエージェントでインターンをしていて、就職しようか、起業しようか迷う中で、勢いでスタートしました。 起業が目的でしたから、