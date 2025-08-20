齊藤京子とヒコロヒーがトーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。8月19日（火）の同番組では、錦鯉・渡辺隆が「ちょうどいい離島」を訪れるVTR企画が放送され、東京都・新島を舞台に夏を満喫する映像が紹介された。その企画にちなみ、スタジオではMCの“夏休みの過ごし方”が話題に上がった。【映像】ヒコロヒー、京都旅行で痛感「夏も美しいけど…」地元の人に教わった真実ともに夏嫌いを公言している2人だ