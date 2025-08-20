日比谷野外大音楽堂で開催されたUAのデビュー30周年を記念する＜UA 30th Anniversary Live＞から、最新曲「Happy」の映像が公開された。このライブ映像は、当日のアンコール1曲目として披露されたときのもの。「Happy」はUAのライブにもキーボードプレイヤーとしても参加している荒木正比呂がプロデュースした楽曲で、梅干しや御御御付けなど、ユニークな言葉が並ぶUAらしいポップソングだ。なお、30周年に相応しい豪華なセットリ