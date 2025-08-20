日本が主導するTICAD＝アフリカ開発会議がきょう、横浜市で開幕し、石破総理は官民連携でアフリカへの投資を強化する方針を示しました。石破総理「官と民が連携をして、民間主導の投資、これを強化をいたしてまいります。スタートアップのビジネス、これが世界で一番できるのはアフリカである」石破総理はTICAD開幕にあたり、このように述べ、官民であわせて15億ドル＝およそ2200億円規模の投資を動員するほか、雇用を確保するため