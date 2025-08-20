《仕事の合間、一人で昼飯食いに外へ出掛けてたんだけど 不意に足元を見たらまさかの自己紹介サンダルで痺れた》8月20日に更新したXで、こう呟いたのは人気アイドルグループ「SixTONES」の京本大我（30）。投稿には京本が自分で撮影したと思われる下半身の写真が添えられ、黒いTシャツの裾にベージュの短パン、「京本」のシールが貼られた黒いサンダルを履いた京本の足が写っていた。ファンにとっては貴重な“プライベートショット