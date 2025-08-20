【動画】丸佳浩 サイクルヒット達成！｜https://youtu.be/mKXkayHz2BA ＜2025年8月19日（火）プロ野球 巨人 15-2 ヤクルト＠神宮＞ 連敗中の巨人、その悪い流れを変えたのは丸佳浩（36） 2試合連続となるツーランホームランで先制すると、2打席目でもヒット、3打席目でもツーベースヒットとし、球団17年ぶりのサイクルヒットにリーチをかける。 4打席目には四球で出塁となり、迎えた最終打席。