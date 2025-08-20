台湾で医療や看護を学ぶ専門学校生たちが高知大学医学部に1か月間、短期留学しています。高知大学医学部に短期留学しているのは、台湾にある私立の仁徳医護管理専科学校で、検査やリハビリテーション、看護を学んでいる18歳の学生9人です。実習は8月5日から始まっていて、20日は、台湾の学生たちが附属病院の検査部やリハビリテーション部の担当者から、自動で検体を運ぶシステムや運動療法の装具などについて説明を受