「日本ハム−オリックス」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムの水谷瞬外野手が初回に先頭打者弾を放った。オリックス先発の佐藤から、ライトへ自己最多となる１１号先制ソロ。登場曲をこの日、試合前にミニライブ＆ファーストピッチセレモニーを行った「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ（キャンディーチューン）」の「倍倍ＦＩＧＨＴ！」に変更して臨んだ打席でいきなり会心の当たりを放った。