ユーロ圏１０年債利回り格差仏６９、伊８１ｂｐとやや拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ2.728 フランス3.422（+69） イタリア3.535（+81） スペイン3.304（+58） オランダ2.9（+17） ギリシャ3.388（+66） ポルトガル3.136（+41） ベルギー3.26（+53） オーストリア3.046（+32） アイルランド2.965（+