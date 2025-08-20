ジュビロ磐田は20日、ファジアーノ岡山からMFブラウンノア賢信(24)が期限付き移籍加入することを発表した。背番号は「79」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、岡山と対戦する公式戦には出場できない。カナダ出身の同選手は、これまで国内の複数クラブでプレー。今季、徳島ヴォルティスから岡山へ完全移籍した。加入後はJ1リーグ戦11試合、天皇杯1試合に出場している。磐田の公式サイトを通じ、「歴史あるクラブの一員にな