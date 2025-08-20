[故障者情報]名古屋グランパスは20日、GKシュミット・ダニエルがMRI検査の結果、左ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。全治については明らかにしていない。シュミットは13日に行われた天皇杯ラウンド16の東京ヴェルディ戦で負傷。今季から名古屋に加入し、ここまでJ1リーグ戦7試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場していた。