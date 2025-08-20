バスケットボール元日本代表でB3新潟の五十嵐圭（45）の妻でフリーアナウンサーの本田朋子が20日、自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。16日に誕生日を迎え、「42歳になりました」と報告。「友達家族と賑やかに過ごせ、とても楽しい一日に」とつづった。「そして、みんなが協力してくれて、参加できないはずの主人がサプライズ登場。家族ぐるみで仲良くできる人たちとの素敵な出会いにあらため