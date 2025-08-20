シチズン時計は、最先端技術を搭載し、グローバルに活躍するビジネスマンをサポートする「CITIZEN ATTESA（シチズン アテッサ、以下アテッサ）」から、JAXA新型宇宙ステーション補給機「HTV−X」をイメージした限定モデルを9月4日に発売する。JAXAの新型宇宙ステーション補給機「HTV−X」をイメージした「シチズン アテッサ」JAXA LABEL HTV−X限定モデルが登場する。アテッサラインアップのなかでも高い人気を誇るACT Line「AT818