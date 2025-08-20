大相撲の夏巡業が２０日、青森市内で行われた。十両・白熊（二所ノ関）がこの日から夏巡業に参加し４番取った。圧力を生かして幕内・草野（伊勢ケ浜）を寄り切るなど２勝。「もう少し取りたかった」と振り返った。最後は弟弟子の横綱・大の里（二所ノ関）にぶつかり、「ありがたいですね」。名古屋場所は場所前に足を痛めるなどし、５勝に終わった。３場所連続負け越し中で、「次は勝ち越したい」と燃えていた。春場所以来の幕