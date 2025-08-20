「ハイマッキー12色オリジナルボックスセット」ゼブラは、ロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」の公式キャラクター「Hi！ Mckee」がデザインされた「ハイマッキー12色オリジナルボックスセット」を、9月8日から全国文具取扱店で、数量限定発売する。「ハイマッキー」から生まれたキャラクター「Hi！ Mckee」は、特長的なフォルムを活かしたデザインで、「何でもやってみたい！書いてみたい！創ってみたい！」という