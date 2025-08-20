アメリカのトランプ政権による相互関税をめぐり、信用調査会社は、日本経済への影響として、GDP＝国内総生産の成長率が、0.4ポイント低下するとの予測を公表しました。帝国データバンクは、いわゆる「トランプ関税」をめぐって日米の交渉が妥結したことを受け、日本経済への影響の試算を公表しました。「トランプ関税」がなかった場合と比べて、GDP＝国内総生産の実質成長率は0.4ポイント低下し、倒産件数は2.6ポイント、およそ260