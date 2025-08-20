大分県の陸上自衛隊日出生台（ひじゅうだい）演習場で訓練中に死亡した隊員２人について、陸自玖珠（くす）駐屯地は２０日、司法解剖の結果、いずれも死因は落雷による感電死だったと発表した。当時は雨で、県内全域に雷注意報が発表されていた。発表では、２人はいずれも同駐屯地の西部方面戦車隊に所属する３等陸曹の谷津剣斗さん（２５）と久保田愛悠（あゆう）さん（２１）。１７日に２人１組で敵の偵察や襲撃を行う「潜入