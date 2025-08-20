NEWSの小山慶一郎が自身のInstagramを更新。実姉のみきママこと藤原美樹との幼少期のショットを公開した。投稿では「姉・みきママと生放送に出演してきました！疲れたー。笑」と明かし、続けて「人生何が起きるかわからないね本当にハルトもありがとう！」と感謝の言葉をコメントした。投稿で小山はフジテレビ系のバラエティ番組・「ぽかぽか」に出演したことを報告した。この投稿にファンからは「素敵な姉弟」「ほんと面白くてず