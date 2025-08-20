◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメントプロアマ戦（２０日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）３週ぶりの実戦となる石川遼（カシオ）は開幕前日のプロアマ戦でインコース９ホールをラウンド。この２週間は、２２位だったリシャール・ミル・チャリティーで距離感にズレがあったウェッジなど、短いクラブを中心に調整してきた。今季開幕から出場８試合でトップ１０がない。「すごい悪