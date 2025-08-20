「ヤクルト−巨人」（２０日、神宮球場）俳優の藤本唯千夏（１４）が、始球式を行った。背番号１が入ったヤクルトのユニホームを着用して登場。ワンバウンド投球を披露し、両手を広げて喜んだ。スタンドは大きな拍手と歓声に包まれた。この日は冠協賛試合「応燕ハウスナイター」として開催。藤本唯千夏はオープンハウスのＣＭに出演しており、始球式を務めた。ＣＭでは怪獣と戦う堺雅人の娘役で注目を集めているが、２１日