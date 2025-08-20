女優の奈緒が自身のInstagramを更新。ファッション誌「リンネル」10月号に登場したことを報告。さらに、2025年秋号の「美しいキモノ」では素敵な木綿のお着物を着せてもらったことを伝え、「すっかり、癒されてしまった…ぜひお手に取っていただけますように」とファンに呼びかけた。投稿には、自身の和服姿のショットが添えられている。この投稿にファンからは「行くってトークショーで言ってたもんね！」「ショートヘアーも素敵&