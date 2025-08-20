日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万2000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 861( 461) JPモルガン証券 147( 147) BNPパリバ証券 168(68) ソシエテジェネラル証券 260(60) SBI証