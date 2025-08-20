2025年は残暑が厳しく、秋の深まりも遅くなりそうです。気象台が19日発表した9月から11月の3か月予報によりますと、この先も気温が高い状態が続く予想です。偏西風が平年よりも北寄りを流れやすく、太平洋高気圧が日本の南東を中心に強くなるため、北陸地方は暖かい空気に覆われやすく、9月から10月まで平年よりも気温が高い状態が続き、11月も平年並みか高くなる見通しです。特に期間のはじめは残暑が厳しく、熱中症対策などの健