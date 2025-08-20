８月２０日午後３時ごろの宗谷の中頓別町。前方に広がるのは川ではなく車道です。北海道内は２０日も低気圧や前線の影響で大気が非常に不安定な状態で、局地的な大雨になり、中頓別町では広い範囲にわたって道路が冠水しました。こちらは午後２時ごろの宗谷の幌延町の様子です。突然、地面に叩きつけるような雨が降り出しました。２１日午後６時までの２４時間の予想降水量は、いずれも多いところで日本海側北部で１００ミリ、日本