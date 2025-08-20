石川県は、子供たちに地震の被災地を肌で感じてもらい、災害に備えるための修学旅行の誘致に取り組んでいます。19日から教職員らを招いたモニターツアーが行われ、旅行プログラムの改善点などを聞き取りました。「海抜でいうと、4〜5メートルくらいの津波が来ました」地震と津波で大きな被害を受けた珠洲市の見附島で、自然の脅威について説明を受けるのは首都圏や関西圏から訪れた教職員や学校関係者らです。「起こりうる災害への