漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が20日、自身のXを更新し、アニメ『鬼滅の刃』のキャラ・甘露寺蜜璃のイラストを公開した。公開されたイラストは、戦う蜜璃の姿が描かれている。【画像】太もも全開！躍動感すごい蜜璃ちゃんぶくぶ先生が描いたイラスト『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家