【モデルプレス＝2025/08/20】歌い手のluzさん（本名：帯刀光司）が亡くなったことがわかった。32歳だった。8月20日、公式X（旧Twitter）を通じて発表された。【写真】人気歌い手、最期のSNS投稿◆人気歌い手・luzさん死去公式Xでは「訃報のお知らせ」とし、「弊社所属のアーティスト luz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。生前