国会内で記者の質問に答える、日本維新の会の遠藤国対委員長＝20日午後日本維新の会の遠藤敬国対委員長は20日、自民、公明両党の連立政権に維新が参画するとの臆測を打ち消した。連立を交際に例え「自民から『お付き合いしましょう』とも言われていないのに婚約はできない」と国会内で記者団に述べた。「正式なアプローチはない。仮定の話がどんどん進んでいる」と当惑した。維新から連立入りを持ちかける可能性には「バナナの