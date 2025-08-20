兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発を巡り、告発者の私的情報が県議に漏えいしたとされる問題で、神戸地検は２０日、斎藤氏と片山安孝・前副知事、井ノ本知明・前総務部長に対する地方公務員法（守秘義務）違反容疑の告発状を受理した。告発した神戸学院大の上脇博之教授の代理人弁護士が明らかにした。地検は、刑事責任を追及するかどうか慎重に捜査する。告発状では、斎藤氏は昨年４月上旬頃、県庁内で前県西播磨県民局長