実業家の〝ホリエモン〟こと堀江貴文氏が20日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。参政党の神谷宗幣代表が同日のＸで、石破茂首相が19日に官邸で行われた米「マイクロソフト」創業者のビル・ゲイツ氏との会談の中で、発展途上国でのワクチン普及に取り組む国際組織に約810億円の支援を約束したことに疑問を投げかけたことを受け、ゲイツ氏と対談した経験を踏まえて神谷氏への異論と共に自身の見解を綴った。