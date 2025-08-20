8月20日、高山一実がInstagramを更新した。【写真】涼しげなほっそりお腹見せコーデを披露高山は、自身のInstagramアカウントにて、「おはよう」とコメントすると、デザイン性のあるブルーのシャツからほっそりとしたお腹を見せたコーディネート姿を披露。この投稿に対し、ファンからは、「スーパー愛くるしい」「可愛すぎて罪」「爽やかですね」「やっぱり水色が似合う」「朝のお散歩、素敵ですね」「超絶カワイイ ！」などの反響