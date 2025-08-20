元タレントの田代まさし氏が10年ぶりとなる著書「こころの処方箋」を出版し、19日夜に都内で開催した記念のトークイベントは立ち見も出る盛況となった。田代氏がよろず～ニュースの取材に対し、今回の出版に至った経緯や思い、今後の「夢」を語った。 【写真】イラストがマジ上手すぎる！特徴つかみソックリ 田代氏は1980年代に音楽グループ「シャネルズ」「ラッツ＆スター」のメンバー