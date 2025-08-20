カラカラに干上がってしまった貯水池。底があらわになっています。日照りが続き水不足が深刻化している韓国・江陵（カンヌン）市では、20日午前9時から給水制限が始まりました。給水が通常時の50％になるこの制限。人口約20万人の9割にあたる約18万人が対象となります。地元メディアによりますと、「オボン貯水池」の現在の貯水率は約20％で、1977年にこの貯水池が完成して以来最も低くなっています。貯水池に下りた記者は、「水が