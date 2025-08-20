お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎が20日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。親交が深いフワちゃんとの近況を明かした。MCの垣花正に「フワちゃんと仲が良いんですよね？」と振られた森本は「仲良いです、はい」と即答。共演の小原ブラスに「それ言っていいの？」とつっこまれると「言わざるを得ないでしょう、垣花さんがああ話し出しちゃったんだから」と切り返しスタジオを盛り上げた。