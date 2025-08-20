ユーチューバーでタレントのフワちゃんの近況を、友人の芸人が明かした。２０日の生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に、お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎（３５）がゲスト出演。ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが、自身のＸ（旧ツイッター）で「メンタル少しまいっています」などと告白し、アニメの劇中歌の盗作をほのめかしファンに反論され炎上した影響ではという話題になった。す