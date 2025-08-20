夏の甲子園で劇的なサヨナラ勝ちを収め、16年ぶりのベスト4を決めた公立の星、県立岐阜商業。あすの準決勝に向けて最終調整に臨みました。 きのう、16年ぶりのベスト4進出を決めた県立岐阜商業。延長11回タイブレークの末、春夏連覇を狙う優勝候補の横浜を劇的なサヨナラ勝ちで破りました。 一夜明け、県岐商は甲子園優勝経験のある名門・日大三高との準決勝に向けて調整を行いました。選手たちはリラックスしたムー