千葉市・美浜区の路上で集団で暴走行為をした疑いで、当時14歳から19歳の少年ら合わせて55人が書類送検されました。対向車線に大きくはみ出し、円を描くように走行する複数のバイク。信号無視や蛇行運転などを繰り返したとみられるこの集団。警察によりますと去年6月、千葉市・美浜区の路上で暴走行為をした疑いで当時14歳から19歳の少年らあわせて55人が書類送検されました。ことの発端は事件当日が誕生日だった当時16歳の内装工