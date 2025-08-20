庄内と最上では、前線や暖かく湿った空気の影響により、２１日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、２１日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 山形・全国の今後の天気 ［気象概況］前線が東北北部に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。前線は２１日にかけて東北地方をゆっくり南下し、東北地