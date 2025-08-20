9月20、21日、グランドプリンスホテル広島において、『Luxury Car Exhibition 2025 広島』が開催されます。当日は、フェラーリ、ポルシェ、マクラーレン、ランドローバー、ロールス・ロイスといった欧州ラグジュアリーブランドの注目モデルが、瀬戸内海を望むホテルの特別展示会場に一堂に揃い、両日は特別試乗会も開催されます。5つのラグジュアリーブランドが広島に集う、特別展示・試乗会最高級コニャック・ルイ13世特別試飲会