「日本ハム６−５オリックス」（２０日、エスコンフィールド）７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ（キャンディーチューン）」が試合前のファーストピッチセレモニーに登場した。ミニライブではＴｉｋＴｏｋで爆発的な人気となった「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を熱唱。その後、北海道出身の小川奈々子がマウンドへ。豪快に振りかぶって投じたボールは、ツーバウンドで捕手のミットに収まった。小川は右手を顔に当ててうつ