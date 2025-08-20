愛知県の大村知事は、8月21日に県内の最低賃金を決める審議会が開かれるのを前に緊急で会見し、今の時給1077円から、中央の審議会で示された目安63円を上回る引き上げをするよう求めました。大村愛知県知事：「『最低賃金は引き上げてしかるべきだ』という思いを持っておりましたが、政府としての強い考え方、思いをお聞きして、『同感だな』と思いましたので。（目安を）超える引き上げを求めたい」最低賃金は労働者や企業の