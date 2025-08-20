デートで常に女性におごってあげるのは、なかなかきついもの。とはいえ、割り勘を促そうにも、うっかり言葉の選び方を間違うと、後々大きなわだかまりを残すことになりそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性279名に聞いたアンケートを参考に「べつに割り勘でも構わないけど…女子をモヤッとさせる失言」をご紹介します。【１】デリカシーのかけらもない「意外と大食いだね。お金足りなくなるかと思った」「おいしいから