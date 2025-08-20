20代の女性職員に無理やりわいせつな行為をしたとして、福岡県警の52歳の警部の男が20日、逮捕されました。「誤認逮捕です」と容疑を否認しています。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、福岡県警交通規制課付の警部、下川陽一容疑者（52）です。警察によりますと、下川容疑者は、福岡地区の警察署の交通1課長だったことし5月、福岡県久山町で、車の中で20代の女性職員に、突然キスをしたり、体を触らせたりした疑いがもたれて