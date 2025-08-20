県警機動隊は8月20日、災害救助のエキスパートを招いた訓練を行い、災害現場での専門的な知識などを学びました。訓練は、災害救助のエキスパートで、警察庁指定広域技能指導官の香川県警・豊島崇警部補を招いて行われました。警察庁広域技能指導官は卓越した技能や知識を持ち、全国の警察職員へ必要な助言や指導を行います。20日は、南海トラフ巨大地震などの大規模災害が起こり、甚大な被害が出たとの想定で、隊員ら