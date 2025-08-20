女優でモデルの岡崎紗絵（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。宮古島での黒キャミソールワンピース姿を投稿した。自身のインスタグラムで「夏休み」とつづり始めた。「何年か前もここで写真撮った！大好きな宮古島。何回行ってもいいなぁ〜」と、宮古島の透明な海を背景としたバックショットや黒キャミソールワンピース姿などを投稿した。ネットでは「可愛すぎる」「超絶美女」「キレイな海が似合ってる」「宮古